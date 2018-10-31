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Ordu'da esrarengiz zehirlenme: 1 kişi öldü, 3 kişi tedavide

Akkuş ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alındı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:43
Ordu'da esrarengiz zehirlenme: 1 kişi öldü, 3 kişi tedavide

Olay, öğle saatlerinde Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Dağyolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenden fenalaşan Mesut Çamaoğlu (28), Şinasi Varlı, Şehri Varlı (52) ve Şakir Şen (62) çevredekiler tarafından patpat diye tabir edilen tarım araçları ile mahalle yoluna taşındı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, baygın haldeki 4 kişiyi ambulanslarla Samsun'daki Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şinasi Varlı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri süren Şakir Şen ve Mesut Çamoğlu, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, Şehri Varlı ise ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olayın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:43
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