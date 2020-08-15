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Aktüel

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-15 15:47:28 -
Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

ORDU (AA) - Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 11 Ağustos Salı günü arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı mevkisinde girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aramaların beşinci gününde Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, gencin bulunması için yoğun çaba gösteriyor.

Çalışmalar yaklaşık 30 kişi tarafından yürütülüyor.

Kayıp gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.

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