Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cevizdere Mahallesi'nde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Çöp Ayrıştırma Tesisi'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında bebek cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız bebeğin yeni doğmuş olduğunu belirledi.

Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, bebeğin çöp ayrıştırma tesisine hangi ilçeden geldiği ve ailesinin tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı.