  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ordu’da cinayet

Ordu’da komşusu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:55:20 -
Ordu’da cinayet

Ordu’da komşusu tarafından silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Altınordu ilçesi Öceli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.N, evinin önünde komşusu Serkan Çakır’ı henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından F.N. jandarma ekiplerine teslim olurken, konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı