THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Ordu'da çıkarılıyor dünyaya ihraç ediliyor!

Sağlık alanı başta olmak üzere pek çok iş sahasında kullanılan bentonit, Ordu’nun Ünye ilçesinden çıkarılıp dünya pazarına sunuluyor.

29 Haziran 2018 Cuma 17:16
Ordu'da çıkarılıyor dünyaya ihraç ediliyor!

Tecer, "Çimentoyu kalker olan her yerde üretebilirsiniz. Bentonit sadece kendi bulunduğu alanlarda üretilebilir. Yani çimento yapmak Ünye’ye özel bir şey değil ama beyaz bentonit üretebilmek için Ünye özel bir yerdir. Dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları Ünye-Fatsa bölgesinde bulunuyor. O nedenledir ki, beyaz bentonit yatırımında herkesin çok dikkat ve özen göstermesi lazım. Bentonit yüksek fiyatı nedeniyle 400 bin tonla, çimentoya fiyat konusunda eşdeğerdir. Bentonitin tonu 200-250 eurodan satılıyor. Çimentonun 4 katı bir fiyatı var. Bu yatırım burada tek değil, şu an seramik, kâğıt ve kedi kumuna yönelik üretim yapıyoruz. Beyaz bentonit bine yakın alanda kullanılıyor, çok özel kullanım alanları var. İnsan sağlığında da çok önemli bir madde olduğunu biliyoruz” dedi.

“AVRUPA'NIN TAMAMINA İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Avrupa'nın tamamına ihracat yaptıklarını belirten Tecer, “Avrupa’nın yanı sıra Hindistan, Pakistan, Mısır, Arap ülkeleri, Çin, Kore yakında başlayacaklarımız ülkeler arasında. Toplamda 35-40 ülkeye buradan ihracat gerçekleştiriyoruz. Bentoniti lokal bir yatırım olarak görmemek lazım. Burası şu anda yıllık 50 bin ton kapasite ile kurduk, ikinci üretim ünitemizi yapıyoruz.

Eylül-Ekim gibi o da açılacak. Bir 50 bin ton daha eklemiş olacağız. Amacımız minimum 200 bin ton. Her sene bir ünite yatırımı ile dört üniteye çıkaracağız. Bölgenin tahmini rezervi 200-250 milyon ton. Bu kapasite ile daha 100 sene yeter. Tabii bu sayı daha da artacaktır. Daha ellenmemiş, taranmamış bölgeler var. İlerleyen zamanlarda ben bu rakamın 500 milyon tona çıkacağını düşünüyorum. Sadece bizim 25 milyon ton rezervimiz var” diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:16
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Ankara liseleri taban puanları..
    10. Yerli Yörük sahneye çıktı
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    13. Fatih Portakal böyle veda etti
    14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    15. Mantı tarifi
    16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    Kimler limonlu su içemez?
    Kimler limonlu su içemez?
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak