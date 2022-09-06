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Aktüel Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından öldürüldü
Aktüel

Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından öldürüldü

Ordu-Ünye'de bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 00:40:00 -
Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından öldürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi'nde amca oğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. tarafından boğazından bıçaklanan Birol Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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