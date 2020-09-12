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Aktüel Ordu'da bir kişi silahlı kavgada kardeşi ve kuzenini yaraladı
Aktüel

Ordu'da bir kişi silahlı kavgada kardeşi ve kuzenini yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 20:35:07 -
Ordu'da bir kişi silahlı kavgada kardeşi ve kuzenini yaraladı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde Olcay, kardeşi Nihat ve kuzeni Servet Ç, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Olcay Ç, tabancayla kardeşi ve kuzenine ateş etti.

Yaralanan Nihat ve Servet Ç, kaldırıldıkları Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Olcay Ç. ise polis ekiplerince yakalandı.

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