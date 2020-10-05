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Aktüel Ordu'da bir gencin denize düşürdüğü cep telefonunu sualtı ekipleri çıkardı
Aktüel

Ordu'da bir gencin denize düşürdüğü cep telefonunu sualtı ekipleri çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:30:19 -
Ordu'da bir gencin denize düşürdüğü cep telefonunu sualtı ekipleri çıkardı

ORDU (AA) - Ordu'da, bir gencin denize düşürdüğü cep telefonunu Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı sualtı ekipleri çıkardı.

Altınordu ilçesi rıhtım bölgesinde telefonunu denize düşüren Hamza Buyruk, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca, bu sırada sahilde yürüyüş yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanına giderek yardım istedi.

Gencin isteğini kırmayan Başkan Güler'in talimatıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı ekibi yönlendirildi.

Telefonun düştüğü noktada çalışma başlatan iki dalgıç, yaklaşık 10 dakikada buldukları telefonu sudan çıkarıp Buyruk'a teslim etti.

Buyruk, Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.


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