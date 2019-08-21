Ordu’da beton yol yapımında çalışan mikser yan yattı Ordu’nun Kumru ilçesinde beton yol yapımında kullanılan mikser, kontrolden çıkarak yan yattı.

Ordu’nun Kumru ilçesinde beton yol yapımında kullanılan mikser, kontrolden çıkarak yan yattı.

İlçeye bağlı Eskiçokdegirmen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 52 K 9107 plakalı beton mikseri sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Mısır tarlasına sürüklenen mikserin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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