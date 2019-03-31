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Ordu’da AK Parti’lilerin zafer coşkusu

Ordu’da, belediye başkan seçimlerinde AK Parti’nin aldığı yüksek oy oranı coşkuyla kutlanıyor.

31 Mart 2019 Pazar 22:57
Ordu’da AK Parti’lilerin zafer coşkusu

Ordu’da, belediye başkan seçimlerinde AK Parti’nin aldığı yüksek oy oranı coşkuyla kutlanıyor.


AK Parti Ordu İl Başkanlığı önünde toplanan binlerce vatandaş, dev ekrandan seçim sonuçlarını takip ederek, çalınan AK Parti şarkıları ile adeta coştu. Ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile kutlama yapan partililer, 7’den 70’e alana akın ederek, mutluluğa ortak oldu. AK Parti’nin zafere ulaştığı Ordu’da, henüz tam belli olmayan seçim sonuçlarına göre şuan Büyükşehir Belediye Başkanlığını Hilmi Güler, fark atarak aldı.



“Ordu’yu güzelleştirmek için hareket edeceğiz”


Kalabalığa hitaben teşekkür konuşması yapan AK Parti ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, ilk olarak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ordu’nun önemli bir şehir olduğunu ve bundan sonraki süreçte daha güzel bir yönetim yapmayı hedeflediklerini aktaran Güler, “Bunun için ben Allah nasip ederse herkesin başkanı olacağım, oy verseler de vermeseler de hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ordu’yu güzelleştirmek için hareket edeceğiz. Çünkü bizim dışımızda da seçime katılan kardeşlerimizin başkanı olacağımız için gayet ağırbaşlı ve mütevazi hareketimizle devam edelim. Onların gönüllerini kırmayalım. Madem ki gönül belediyeciliği yapıyoruz, gönül belediyeciliği iddiası ortaya çıktık, onların da gönüllerini kazanmamız lazım. Bu bakımdan onlara da başarılar diliyorum” diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.


“Biz kazandık ama kazanmayanların da hakkını gözetmemiz lazım” diyen Güler, “Kazanan Ordu olacak, hepimiz olacak. Çocuklarımız, torunlarımız, Türkiye olacak. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber olacağız” şeklinde konuştu.


Konuşmaların yapıldığı esnada kutlama alanına gelen motosiklet grubu, motosiklet ile lastik yakarak ve motorları bağırtarak destek verdi. Havai fişeklerin de atıldığı ve caddelerde araçlarıyla adeta şov yapan şoförler ise korna ve AK Parti eşliğinde sloganlar atarak kutlama yaptı.


Öte yandan, il genelinde diğer partilerden herhangi bir kutlama etkinliği görülmezken, AK Parti’liler yoğun bir şekilde sokaklarda kutlamaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 22:57
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