0553 313 94 23

Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane boşaltıldı

Ordu’nun Gölköy ilçesinde daha önceden tahliyesine karar verilen 69 hane boşaltıldı.

23 Haziran 2019 Pazar 13:26
Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane boşaltıldı

Ordu’nun Gölköy ilçesinde daha önceden tahliyesine karar verilen 69 hane boşaltıldı.


İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi, ocak ayı içerisindeki aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelanlar nedeniyle afete maruz bölge olarak ilan edilmişti. Bölgede bulunan 69 hane için tahliye kararı verilse de vatandaşlar, afet bölgesinde evlerde kalmaya devam etti. Son bir haftadır devam eden yağışlar sonucu ekipler, bölgede yeniden heyelanlar oluşabileceğine karşın, vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu. Bölgedeki 69 hane, son yağan yağmurlar sonucu yeniden bir heyelan oluşması ve can kaybının yaşanmaması için güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’da korkutan yangın
    1. Adıyaman’da korkutan yangın
    2. Rusya’da sac levhayla birlikte zemine..
    3. 17 gün önce kazada yaralandı, yaşam..
    4. Polis memuru tedavi gördüğü hastanede..
    5. Bakan Pekcan: Bundan sonra 4 yıl..
    6. Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane..
    7. Kendisine para vermeyen annesini..
    8. Bab'da araca yerleştirilen bomba..
    9. Park halindeki otomobil alev aldı
    10. Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları..
    11. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve..
    12. Eski kilimlerden “halı saha”larını..
    13. AK Parti ve CHP,bazı zarflara yanlış..
    14. AK Parti ve CHP'den YSK'ya ortak..
    15. Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2..
    16. Türk mobilya sektörü Afrikalıların ev..
    17. Emanetin sahibi
    18. Oyunu kullanan Sağlık Bakanından..
    19. Vali Yerlikaya oyunu kullandı,..
    20. "15 dünya rekoruna tanık olduk"
    21. Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
    22. Sabancı ailesi oyunu kullandı
    23. Yusufeliler Orhaneli’nde buluştu
    24. “İsrail Devleti için”
    25. BM’nin raporunda çarpıcı detay!..
    26. Milletvekili Taşdoğan Irak’ta
    27. Trump'tan dünyayı sarsan açıklama:..
    28. Çevre korunuyor, enerji kazanımı..
    29. Peygamberimizin hayatından! Hangi amel..
    30. 23 Haziran İstanbul (İBB) seçim..
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?