Ordu’da 400 çocuğa ‘kodlama’ eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 400 Ordulu çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitim tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz” dedi.