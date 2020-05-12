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Aktüel

Ordu’da 4 torbacı tutuklandı

Ordu’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu taşıyıcılarına karşı denetimler sıklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:38:23 -
Ordu’da 4 torbacı tutuklandı

Ordu’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu taşıyıcılarına karşı denetimler sıklaştırıldı.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında torbacılara yönelik bir operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticaretinden dolay tutuklanarak cezaevine konuldu.


Ayrıca Fatsa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 4 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 3 kilo 471 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1‘i tutuklanırken 2’si adli kontrol şartı ile salıverildi. 1 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.

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