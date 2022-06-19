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Ekonomi Ordu’da 3 yılda 17 bin 500 dönüm arazi tarıma kazandırıldı
Ekonomi

Ordu’da 3 yılda 17 bin 500 dönüm arazi tarıma kazandırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 3 yıl önce başlattıkları ‘Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi’nin meyvelerini topladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:37:00 -
Ordu’da 3 yılda 17 bin 500 dönüm arazi tarıma kazandırıldı

Güler, proje sayesinde 17 bin 500 dönümlük atıl arazinin tarıma kazandırdıklarını aktararak “Bu önemli bir rakam” dedi. Güler, üreticilere 300 ton tohum yardımı yaptıklarını da anlattı. Güler, “Üreticilerimizi karma yemlerle de destekledik. Dolayısıyla Ordu’da hem tarım hem hayvancılık için atıl arazileri devreye almış olduk” şeklinde konuştu.

Projenin önemine dikkati çeken Güler, “Şimdi hemşehrilerimiz tekrar topraklarına geri dönüyorlar. Gurbet türküleri söylemeden kendi memleketlerine geliyorlar. Bu hem tarımı hem aynı zamanda gıda sektörünü değerlendirmiş oluyor” dedi.

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Yorumlar

yasemin

ALLAH cc razı olsun, çok önemli ve çok güzel gelişme, diğer belediyelerde uyumasın.
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