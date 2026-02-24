  • İSTANBUL
Yerel Ordu’da 3 motosiklete dudak uçuklatan ceza
Ordu’da 3 motosiklete dudak uçuklatan ceza

Ordu'nun Ünye ilçesinde gece bekçilerinin denetimine takılan 3 motosiklet sürücüsüne, "ehliyetsiz ve tescilsiz araç kullanmaktan" toplamda 128 bin 814 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Ünye'nin Gölevi Mahallesi Batıpark Millet Bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, park içerisinde devriye gezdikleri sırada şüpheli gördükleri 3 motosikleti durdurdu. Bekçiler tarafından yapılan ilk incelemede, durdurulan her üç sürücünün de ehliyetsiz olduğu, ayrıca motosikletlerden birinin tescilsiz (plakasız) olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan detaylı inceleme sonucunda; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 3 sürücüye toplamda 128 bin 814 TL cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin ardından motosikletler, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi.

