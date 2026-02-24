Türk bilim insanlar başardı Ay ve mars toprağında domates

Yaklaşık 15 ay önce başlayan TÜBİTAK destekli çalışmalar için ABD'den Ay ve Mars regolit simülantları (yapı bakımından benzeri) getirtildi. İlk önce yüksek sıcaklık, ağır metal kirliliği, kuraklık veya tuzluluk gibi zorlu çevresel koşullarda hayatta kalan, turpgiller familyasından "schrenkiella parvula", "arabis alpina" (kazteresi) ve "noccaea sempervivum" bitkileri yetiştirildi. Bu sayede yapısal olarak regolitlere benzeyen yapıda yüksek miktarda bulunan metal ve tuz içeriğinin azaltılmasına yönelik iyileştirme sağlandı ve domates yetiştirilme aşamasına geçildi.