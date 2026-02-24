  • İSTANBUL
Güvenli limanda son durum! Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet... Fiyatlar nereye gidiyor?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz mesajları ve küresel piyasalardaki veri yoğunluğuyla hareketli bir güne uyandı. Dünü yükselişle kapatan gram altın, yeni güne sınırlı bir düşüşle 7 bin 303 lira seviyesinden başlarken; yatırımcıların gözü Fed’in faiz takvimi ve ABD-İran hattındaki diplomatik gelişmelere çevrildi.

Ekonomi dünyasının güvenli limanı altın, küresel piyasalardan gelen sinyallerle yönünü tayin etmeye çalışıyor. Dün ons fiyatındaki artışın etkisiyle 7 bin 380 liraya kadar tırmanan gram altın, bugün sabah saatlerinde yüzde 1,1’lik bir geri çekilmeyle 7 bin 303 lira bandına yerleşti.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 303 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi için daha fazla veri görmek istedikleri mesajı ve ABD-İran hattına ilişkin belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmamasıyla dolar endeksinde görülen yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da iki ülke arasındaki gerginlik hala devam ediyor.

FED YETKİLİLERİ PİYASALARIN ÜZERİNDE ETKİLİ OLUYOR

Öte yandan Fed yetkilileri, sözle yönlendirmelerinde piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün, gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti.

Piyasalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

