ABD’den AB’ye savunma resti: Savunmada gerilim ABD pazarı tehditte

ABD, Avrupa Birliği’nin savunma ihalelerinde yerli üreticilere öncelik vermesi halinde, Pentagon aracılığıyla Avrupa savunma şirketlerinin ABD pazarına erişiminin kısıtlanabileceği uyarısında bulundu.

ABD yönetimi, Avrupa Birliği’nin savunma ihalelerinde yerli üreticilere öncelik vermesi halinde Avrupa merkezli savunma şirketlerinin ABD pazarına erişimini kısıtlayabileceği uyarısında bulundu. Pentagon, AB’nin tedarik kurallarında yapmayı planladığı değişikliklerin Amerikan savunma sanayisini dışlaması durumunda “Buy American” muafiyetlerinin gözden geçirileceğini açıkladı.

ABD merkezli Politico’nun aktardığına göre, Washington yönetimi AB’nin savunma alımlarında Avrupalı firmalara avantaj sağlayacak düzenlemelere karşı çıkıyor. Pentagon tarafından yayımlanan belgede, Amerikan şirketlerini dışlayan korumacı politikaların “yanlış bir hareket tarzı” olduğu vurgulandı.

MİSİLLEME SİNYALİ: İKİLİ ANLAŞMALAR MASADA

ABD, olası bir düzenleme halinde ikili savunma anlaşmalarını yeniden değerlendirebileceğini duyurdu. Bu adımın, Avrupa savunma şirketleri için ABD pazarının fiilen kapanması anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Washington’un Avrupa’ya savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısı yaparken, Amerikan savunma sanayisinin çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığının transatlantik ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

AVRUPA, ABD'NİN SİLAHLARINA BAĞIMLI MI?

AB, savunma sanayisinde yerli üretimi artırma hedefi doğrultusunda yeni düzenlemeler üzerinde çalışsa da, Avrupa ülkeleri F-35 savaş uçakları, HIMARS roket sistemleri ve Patriot hava savunma sistemleri gibi birçok kritik alanda ABD teknolojisine bağımlı durumda. Verilere göre AB’nin ithal ettiği silahların yaklaşık üçte ikisi ABD’den tedarik ediliyor.

