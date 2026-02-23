  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım Trump diplomasisi Gazze Barış Kurulu ve sıfır başarı! Soykırım ve işgal devam ediyor Bakan Şimşek rakam verdi! Vergi sisteminde tarihi makas değişikliği Türkiye bir ayıptan daha kurtulacak CHP’nin şaibeli kurultay davasından olay ifadeler: En çok parayı kim verirse oylar ona! İstanbul ekibinden il başkanına 300 bin dolar 100 yıldır karanlık zihniyetleri değişmedi! Laikçi yobazlar toplumu bölüyor AK Partili hekim vekil TTB’ye teşhisi koydu! “TTB, bir halk sağlığı sorunu olması yanında, hekim sağlığı sorunudur” Bu ramazan bir başka geçiyor: Oruç tutuyoruz, kin tutmuyoruz
Gündem İstanbul'da iftar öncesi büyük çile! Trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Gündem

İstanbul'da iftar öncesi büyük çile! Trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

CHP'nin idaresindeki mega kent İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşılmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresinde araçlar güçlükle ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de yoğunluk etkili oldu.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine kadar olan kesimde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında yoğunluk gözlendi.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşandı.

Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araç yoğunluğu oluştu.

 

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerindeki yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik Çamlıca gişelerine kadar devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu ise Çamlıca gişeleri ve Altunizade'den itibaren etkili oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda araç kuyrukları meydana geldi.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye TEM bağlantı yoluna kadar yoğunluk görüldü.

Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 olarak kaydedildi.

Elektrikli araç dünyası İstanbul’da buluşuyor!
Elektrikli araç dünyası İstanbul’da buluşuyor!

Otomotiv

Elektrikli araç dünyası İstanbul’da buluşuyor!

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit!
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit!

Yerel

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit!

İstanbul’daki kirli ağ ifşalandı: Örgüte destek veren 7 polis yakayı ele verdi!
İstanbul’daki kirli ağ ifşalandı: Örgüte destek veren 7 polis yakayı ele verdi!

Gündem

İstanbul’daki kirli ağ ifşalandı: Örgüte destek veren 7 polis yakayı ele verdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23