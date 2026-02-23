Seküler yobazlar, attığımız manşetlerden rahatsız oldu

Cesur, güçlü ve bağımsız yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin en etkili seslerinden Yeni Akit Gazetesi'nin haberleri seküler yobazları adeta yerinde zıplattı.

Kendilerini ülkenin asli unsuru zannederek mütedeyyin esime kin kusan seküler yobazların başını çeken SOL Parti, "laikliğe saldırı" safsatasıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın yanı sıra, Yeni Akit, Daily Islamist ve Misvak Caps hakkında suç duyurusunda bulundu.

SOL Parti'den yapılan açıklamada şöyle laf kalabalığı yapıldı:

"Laikliğe Yönelik Saldırılar Karşısında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz

Laik ve Demokratik Türkiye için verdiğimiz mücadeleden dolayı 6 arkadaşımız anayasa fiilen askıya alınarak ev hapsi cezası verildi.

Laikliği savunma çağrısı karşısında; bu ülkenin aydınlarını, yurtseverlerini, devrimcilerini hedef göstermeye çalıştılar.

Anayasal güvence altındaki laikliğe ve demokratik düzene saldıranlardan hesap soruyoruz.

Tarihe not düşüyoruz; laikliğe yönelik tüm bu saldırılar Türkiye'deki demokratik düzene yönelik saldırıdır ve bu suçu işleyenler hakkında SUÇ DUYURUSUnda bulunuyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na laikliğe yönelik işlenen suçlar ile ilgili tüm sorumluluklar hakkında soruşturma yürütülmesi için başvuruda bulunduk.

Ne yaparsanız yapın; laik, demokratik, özgür bir ülke için mücadele etmeye;

Laikliğe ve demokrasiye saldıranlardan hesap sormaya devam edeceğiz."

SOL Parti'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle:

1 - Oktay Saral - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

2 - Daily Islamist - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

3 - Yeni Akit Haber Müdürü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

4 - Haber7 - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

5 - Baran Dergisi - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

6 - Akın-Güç isimli hareketin yetkili/sorumluları

7 - Köklü Değişim isimli hareketin yetkili/sorumluları

8 - Yusuf Tekin - Millî Eğitim Bakanı

9 - Misvak Caps - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular

10 - Büyük Doğu Akıncıları Fikir, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Bayram ve diğer ilgili sorumlular

11 - TVNET - Sorumlu Müdürü ve diğer ilgili sorumlular