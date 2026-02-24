Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar tahmini açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilk kez yayımlanan Hanehalkı Beklenti Anketi’nin şubat verilerine göre, vatandaşların 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi önceki aya kıyasla değişim göstermedi ve yüzde 48,81 seviyesinde kaldı.

12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hanehalkı Beklenti Anketi'ni ilk kez açıkladı.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ olarak belirlendi. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

