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Aktüel

Ordu’da 24 kişiye maske cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbsirleri kapsamında maske takmayan 24 kişiye ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:39:39 -
Ordu’da 24 kişiye maske cezası

Ordu’da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbsirleri kapsamında maske takmayan 24 kişiye ceza uygulandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 18 kişiye emre aykırı davranıştan, 14 kişiye kumar oynamaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 24 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan dolayı idari işlem yapıldı.


Aynı denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 7 şahıs yakalandı.

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