Ordu’da 24 kişiye maske cezası
Ordu’da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbsirleri kapsamında maske takmayan 24 kişiye ceza uygulandı.
Ordu’da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbsirleri kapsamında maske takmayan 24 kişiye ceza uygulandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 4-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 18 kişiye emre aykırı davranıştan, 14 kişiye kumar oynamaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 24 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmamaktan dolayı idari işlem yapıldı.
Aynı denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 7 şahıs yakalandı.