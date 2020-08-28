Ordu'da 2 mahalledeki karantina kaldırıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ve Akkuş ilçelerinde birer mahalledeki karantina süresi sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla Kabataş ilçesi Eceli Mahallesi Çongara Küme Evleri mevkisinde yer alan 26, 27 ve 30 nolu binalar için 15 Ağustos'tan itibaren karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ilgili binalarda karantina tarihinden itibaren 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle alınan karantina kararının, 28 Ağustos Cuma günü 24.00'den itibaren sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde 3 Ağustos'tan itibaren karantina uygulandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 136 nolu kararında, Çayıralan Mahallesi Eskiköy ve Belalan mevkileri haricinde karantina kararı kaldırılmıştır. İlgili mevkilerde karantina tarihinden itibaren 14 günden fazla süre geçmesi ve vakaların kontrol altına alınması nedeniyle alınan karantina kararının 28 Ağustos cuma günü 24.00'den itibaren sonlandırılmasına, ev izolasyonunda olması gereken vatandaşların izolasyon süreleri bitene kadar evlerinde izole olmalarına karar verilmiştir."