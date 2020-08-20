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Ekonomi Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
Ekonomi

Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:22:57 -
Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Ordu ile Giresun'un kıyı kesimlerinde, yarın gece çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bu gece Orta Karadeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Ordu il geneli ile Giresun'un kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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