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Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı' paylaşımı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Muş'ta PKK'nın 1 ton patlayıcı yüklü araçla kendisine yönelik düzenlemek istediği saldırının önlendiğini, fotoğraflarla Twitter hesabından duyurdu.

30 Mart 2019 Cumartesi 18:25
Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı' paylaşımı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik paylaşımlarda bulundu.

Vali Yavuz fotoğraflı paylaşımında, "7 Haziran 2016’da Muş’ta beni öldürmek için 1 ton patlayıcı yüklü araç gönderen PKK ve onun siyasi uzantıları hala bana saldırmaya devam ediyor. Aziz milletimize ve devletimize bir değil bin Seddar Yavuz feda olsun" ifadelerine yer verdi. 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:25
  1. Muş
  2. Ordu Valisi Seddar Yavuz
  3. Terör paylaşımı
  4. Twitter
  5. PKK

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