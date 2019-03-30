Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı' paylaşımı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik paylaşımlarda bulundu.

Vali Yavuz fotoğraflı paylaşımında, "7 Haziran 2016’da Muş’ta beni öldürmek için 1 ton patlayıcı yüklü araç gönderen PKK ve onun siyasi uzantıları hala bana saldırmaya devam ediyor. Aziz milletimize ve devletimize bir değil bin Seddar Yavuz feda olsun" ifadelerine yer verdi.