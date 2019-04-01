Ordu Valisi’nden seçim teşekkürü

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart seçimlerinin Ordu’da demokratik olgunluk, huzur ve sükun içerisinde geçmesi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.

Vali Seddar Yavuz, yayımladığı teşekkür mesajında, il genelinde Ordu’ya yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirterek, “Sorunsuz, huzur ve sükun içerisinde bir kampanya süreci yaşandı, büyük bir demokratik olgunluk içerisinde seçimler gerçekleştirildi. Gerek seçim kampanyası süresince gerekse oy kullanma günü ilimizde kayda değer, ciddi bir olay yaşanmamış olması, halkımızın demokrasiye bağlığının bir tezahürüdür. Demokrasi aşığı olan halkımızı, seçim sürecince gösterdikleri hoşgörü, sağduyu, anlayış ve demokrasiye olan bağlılıklarından dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılmasını sağlamak için gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik birimlerimize, seçimlerde görev alan kamu görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.