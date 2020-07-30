  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı kaldırdık"

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:35:45 -
Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı kaldırdık"

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşların etmesi gerektiğini belirterek, "Bugün itibarıyla kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı kaldırdık. Çay, kahve ve çerez gibi ikramlar da bundan sonra yapılmayacak." dedi.

Sonel, Altınordu ilçesinde katıldığı bir program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarındaki artışa değindi.

Vatandaşların, alınan kararlara titizlikle uymalarını isteyen Sonel, maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusuna işaret etti.

Sonel, Kurban Bayramı'nda da vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Bu bayram dikkat edelim, toplu olarak bayramlaşmayalım, sarılmayalım, el öpmeyelim ve selamlaşmayı mesafeli olarak yapalım. Hayatımızı buna göre ayarlayacağız. Lütfen dikkat edelim." diye konuştu.

Ordu'da kamu kurumlarında yeni tedbirler alındığını da anlatan Sonel, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla kamu kurumlarında kolonya dışında ikramı kaldırdık. Çay, kahve ve çerez gibi ikramlar da bundan sonra yapılmayacak. Gelen misafirlere sadece kolonya ikramı olarak. Bunun gibi bahçelerde, parklarda ve çarşıda, Allah rızası için bu hayata alışalım, maskemizi takalım, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hayatımıza çeki düzen verelim. Salgınla ilgili kurallara titizlikle uyalım. Bütün sağlık çalışanlarımız fedakarca emek verip uğraşıyorlar. Lütfen artık kendimiz dikkat edelim, çevremize dikkat edelim. Çevremizdeki insan sağlığına saygı gösterelim."

Vali Sonel, vatandaşları toplu organizasyonlar konusunda da uyararak, "Düğünlerde gelin ve damada hediyeleri gönderelim, zorunlu olmadıkça katılmayalım. Cenazelere de zorunlu olmayınca katılmayalım. Toplu yemek organizasyonlarında bulunmayalım. Bu süreci birlikte ve beraberce yürüteceğiz, Allah nasip ederse devletimiz ve milletimiz ile bu koronavirüsü yeneceğiz." değerlendirmesini yaptı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı