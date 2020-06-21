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Aktüel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevinin ilk gününde şehit ailelerini ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’ya geldiği ilk gününde şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:48:38 -
Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevinin ilk gününde şehit ailelerini ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’ya geldiği ilk gününde şehit ailelerine ziyarette bulundu.


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, kente geldiği ilk gün, 15 Temmuz 2016’da Ankara Gölbaşı’nda Polis Özel Harekat Şehidi Birol Yavuz ile 1998 yılında Bingöl Adaklı’da şehit olan Jandarma Komanda Er Ersin Şanlı’nın ailesini ziyaret ederek, şehitlerin emanetleriyle tanıştı, ailelere çiçek takdim etti.

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