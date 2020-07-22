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Aktüel

Ordu Valisi Sonel vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 11:04:21 -
Ordu Valisi Sonel vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde Ordu genelinde düğün ve cenazelere il dışından gelen misafirlerin bulaştırdığı pozitif vakalar, maalesef artmaya başlamıştır. Lütfen rehavete kapılmayalım. Düğün ve cenazelere zorunlu olmadıkça gitmeyelim. Maskemizi takalım. Sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat edelim." ifadesini kullandı.


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