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Ekonomi Ordu Üniversitesi temizlik personeli alacak
Ekonomi

Ordu Üniversitesi temizlik personeli alacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Ordu Üniversitesi bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:03:00 -
Ordu Üniversitesi temizlik personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 12.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar) adresinden ulaşabilirsiniz.

2- T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),

3- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

4- 2020-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı

- Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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