Ordu Üniversitesi temizlik personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 12.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar) adresinden ulaşabilirsiniz.

2- T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),

3- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

4- 2020-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı

- Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı

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