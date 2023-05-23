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Gündem Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İstanbul'un Fethi programı
Gündem

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İstanbul'un Fethi programı

Yeniakit Publisher
2023-05-23 21:15:00 - 2023-05-23 21:16:58
Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İstanbul'un Fethi programı

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü nedeniyle program düzenlenecek.

Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan İstanbul'un Fethi'nin 570 yıl dönümü nedeniyle Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir program düzenlenecek.

Program 29 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00'da Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı programın moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Yetkin Karaoğlu yapacak.

Fetih panelinin katılımları ise, Prof. Dr. Murat Alıcı, Prof. Dr. Rahmi Yaran ve Dr. Öğr. Üyesi Veysel Öz olacak.


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