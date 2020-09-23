Ordu, Trabzon ve Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

ORDU (AA) - Ordu, Trabzon ve Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Ordu'da, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için kent merkezinde Vali Tuncay Sonel, ilçelerde ise kaymakamlar başkanlığında oluşturulan ekiplerce genel denetimler yapıldı.

Vali Sonel, Altınordu ilçesi İsmetpaşa Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşlar ve iş yeri sahiplerini sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı ile koronavirüse karşı alınan kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.



Toplu taşıma araçlarını da durdurarak alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol eden Sonel, araç sürücüleri ve yolcuları maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları hakkında bilgilendirdi.

Vali Sonel, Ordu'nun 19 ilçesinde İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla koronavirüs denetimlerini sahada sürdürdüklerini belirtti.

Süleyman Felek, Sırrıpaşa, İsmetpaşa caddeleri ile sahil bandı yürüyüş yolunda salgını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla salgın dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmenin yasaklandığını anımsatan Sonel, "Vatandaşlarımızın sigara ile ilgili aldığımız kurala uyması bizleri memnun etti. İnşallah Kovid-19 ile mücadele sürecinde el birliği ile bu süreci götüreceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde devlet millet elbirliği ile Kovid-19'u yeneceğiz. Lütfen dikkat edelim." dedi.

- Trabzon

Trabzon ve 18 ilçe merkezinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.



Vali İsmail Ustaoğlu, Kahramanmaraş Caddesi civarındaki esnaf ve vatandaşlara yönelik düzenlenen denetimlere katıldı.

Çay bahçeleri, kafe, iş yerleri ve dolmuşları denetleyen Vali Ustaoğlu, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlerde 345 ekip ve bin 496 personelde görev aldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve ilgililerle Şiran ilçe merkezindeki çay ocakları, marketler, şarküteriler, taksiler, kasaplar ve diğer işletmelerde denetimlerde bulundu.

Vatandaşa yönelik bilgilendirmelerin yapıldığı denetimlerin ardından Vali Taşbilek, gazetecilere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun direktifleri çerçevesinde Gümüşhane'de de denetim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Taşbilek, "Maskemiz tamam, mesafe noktasında biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Daha duyarlı olmak zorundayız. Bunu da özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Mesafemizi de açtığımız müddetçe pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirme gayretinde olacağız. İnsanlarımız bu konuda duyarlı. Bu duyarlılıktan dolayı da teşekkür ederim." diye konuştu.

Taşbilek, gençlerden tedbirlere uymaları noktasında özen göstermelerini isteyerek, yaşlıların korunmasında gençlere büyük görev düştüğünü vurguladı.