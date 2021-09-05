Ordu Orman İşletme Müdürlüğü kömür alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında 12 Ton Ulubey Orman İşletme Şefliği’ne, 12 Ton Gürgentepe Orman İşletme Şefliği’ne, 24 Ton Gölköy Orman İşletme Şefliği’ne, 13 Ton Çambaşı Orman İşletme Şefliği Turnalık Orman Deposuna teslim edilmek üzere toplam 61 ton Kalorifer Kömürü alınacak. Kömür, Ordu İli Ulubey, Gürgentepe, Gölköy ilçelerinde bulunan Müdürlüğün İdare Hizmet Binaları ve Ordu İli Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylasında bulunan Turnalık Orman Deposu’na teslim edilecek. İhale 10.09.2021 tarih ve saat 10:00’da Ordu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası’nda gerçekleştirilecek.

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