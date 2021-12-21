Ordu okullar tatil mi 22 Aralık | Ordu yarın okullar var mı?
22 Aralık Ordu okullar tatil mi? Ordu’da kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise 22 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın Ordu’da okullar tatil mi?
Ordu’nun bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
Ordu okullar tatil mi 22 Aralık | Ordu yarın okullar var mı?
Ordu'nun Gürgen ve Gürgentepe ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.