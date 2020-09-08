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Aktüel Ordu Kurul Kalesi tarihe ışık tutuyor
Aktüel

Ordu Kurul Kalesi tarihe ışık tutuyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt: - "Ordu Kurul Kalesi'ndeki çalışmamız dünya tarihine ışık tutacak. Hedefimiz Doğu Karadeniz'i Türk ve dünya arkeolojisine kazandırmak"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:43:04 -
Ordu Kurul Kalesi tarihe ışık tutuyor

ORDU (AA) - Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde 2010'dan beri yürütülen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 2018'deki kazıda 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede çalışmalar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında arkeologlar tarafından yürütülüyor.

Şenyurt, gazetecilere, kazı çalışmalarına bu yıl pandemi nedeniyle 10 işçi ve 7 arkeoloğun katıldığını söyledi.

Önceki yıllarda yürüttükleri çalışma sırasında birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkardıklarını anımsatan Şenyurt, bu kazı döneminde gerçekleştirilecek çalışmalarda da yeni eserler bulmayı ümit ettiklerini anlattı.

Şenyurt, şimdiye kadar kazı çalışmalarında hem dini hem de askeri açıdan önemli olan arkeolojik bulgulara rastlandığına dikkati çekerek, "Kale özellikle istila sırasında yangın geçirdiği için bol miktarda metal silahlar, taş gülleler gibi dönemin silah repertuvarını gösteren önemli bulgulara rastladık." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kalede yürütülen kazıları 12 aylık kazı statüsüne aldığını vurgulayan Şenyurt, "Havalar müsait olduğu müddetçe kasım sonuna kadar arazide çalışmayı planlıyoruz. Ondan sonra da kamp çalışmasıyla kışı yine kazı evimizde arkeolog ekiple devam ettireceğiz." diye konuştu.

Şenyurt, ilerleyen süreçte daha fazla ekiple çalışma yürütmeyi planladıklarını belirterek, "Ordu Kurul Kalesi'ndeki çalışmamız dünya tarihine ışık tutacak. Hedefimiz Doğu Karadeniz'i Türk ve dünya arkeolojisine kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Süren kazılarda kalenin idari merkezini bulmayı ümit ettiklerini dile getiren Şenyurt, buna yönelik bulgulara rastlanıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kaleye ziyaretçi girişleri de yasaklandı.

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