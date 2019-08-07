Ordu İŞKUR yeni binasında

Ordu Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğü, yeni yapılan hizmet binasına taşınıyor.

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerindeki binasında uzun yıllardır hizmet veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 9 Ağustos 2019 Cuma gününden itibaren Akyazı Mahallesi Huzur Caddesi’ndeki yapımı tamamlanan binasında hizmetini sürdürecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, “Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğümüz, 1986 yılında kendi malı olan Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki binasında hizmet vermeye başlamış olup, gelişen teknoloji, ihtiyaçlar ve personel sayısındaki artış nedeniyle mevcut binamız ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmişti. Bu sebeple de artık yeni bir hizmet binası ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasının arka kısmında bulunan arsaya bundan 1 yıl önce yeni binamızın yapımına başlandı. Bir yıl önce temelleri atılan yeni hizmet binamızın yapımı tamamlanmış, modern bir şekilde dizayn edilmiştir. Yeni binamıza taşınma çalışmalarına başlamış durumdayız. 9 Ağustos 2019 Cuma gününden itibaren vatandaşlarımıza, Akyazı Mahallesi Huzur Caddesi No: 2’deki adresinde(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü arkası) yer alan yeni binamızda daha kaliteli hizmet vermeye başlayacağız” dedi.