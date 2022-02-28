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Dünya Ordu hazırlıklarını yaptı! Bir ülke daha bugün Ukrayna'ya girecek
Dünya

Ordu hazırlıklarını yaptı! Bir ülke daha bugün Ukrayna'ya girecek

ABD'li Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun savaş hazırlıkları yaptığını belirterek, ordunun bugün Ukrayna'ya girebileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 12:10:00 -
Ordu hazırlıklarını yaptı! Bir ülke daha bugün Ukrayna'ya girecek

Rus askerlerinin Ukrayna'yı işgal etmek için kullandığı Belarus'ta, Belarus ordusunun da savaşa hazırlandığı aktarıldı. Haberini adını açıklamadığı bir ABD yetkilisine dayandıran Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun bugün Ukrayna'ya girebileceğini aktardı.

Hava indirmesi yapılacak

Kyiv Independent gazetesi de birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde; Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna'ya gönderilebileceğini yazdı.

Ukrayna'nın kuzeydeki komşusu olan Belarus, yıllardır Rusya'nın en yakın müttefiklerinden.

Dün düzenlenen bir referandumun ardından Belarus'ta nükleer silah bulunmasına dair yasağı kaldırdı.

Lukaşenko, Zelenskiy'e söz vermişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, Lukaşenko'nun kendisine, "Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girmeyeceğine dair söz verdiğini" söylemişti.

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