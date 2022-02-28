Ordu hazırlıklarını yaptı! Bir ülke daha bugün Ukrayna'ya girecek
ABD'li Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun savaş hazırlıkları yaptığını belirterek, ordunun bugün Ukrayna'ya girebileceğini iddia etti.
Rus askerlerinin Ukrayna'yı işgal etmek için kullandığı Belarus'ta, Belarus ordusunun da savaşa hazırlandığı aktarıldı. Haberini adını açıklamadığı bir ABD yetkilisine dayandıran Washington Post gazetesi, Belarus ordusunun bugün Ukrayna'ya girebileceğini aktardı.
Hava indirmesi yapılacak
Kyiv Independent gazetesi de birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde; Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna'ya gönderilebileceğini yazdı.
Ukrayna'nın kuzeydeki komşusu olan Belarus, yıllardır Rusya'nın en yakın müttefiklerinden.
Dün düzenlenen bir referandumun ardından Belarus'ta nükleer silah bulunmasına dair yasağı kaldırdı.
Lukaşenko, Zelenskiy'e söz vermişti
Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, Lukaşenko'nun kendisine, "Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girmeyeceğine dair söz verdiğini" söylemişti.