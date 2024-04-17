Ordu-Giresun Havalimanı'ndan üç ayda 246 bin 575 yolcu seyahat etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre, yılın ocak-mart döneminde havalimanında iç hat terminalindeki yolcu trafiği önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 241 bin 742, dış hat terminalindeki yolcu trafiği ise yüzde 34 artışla 4 bin 833 kişi oldu. Toplam yolcu sayısı yüzde 20 artışla 246 bin 575 olarak gerçekleşti.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan söz konusu dönemde iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1725 oldu. Dış hatlarda ise yüzde 16 artışla 43 sefer yapıldı. Havalimanından toplamda 1768 uçak hareket etti.

Ocak-mart dönemindeki yük trafiği ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iç hatlarda yüzde 23 artışla 1865 ton, dış hat yük trafiği de yüzde 9 artışla 84 ton ile toplam 1949 ton olarak gerçekleşti.