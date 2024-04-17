Ordu-Giresun Havalimanı'ndan üç ayda 246 bin 575 yolcu seyahat etti
Türkiye'nin deniz üzerine yapılan ilk havalimanı unvanını taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı, 2024'ün ilk üç ayında oldukça yoğun bir yolcu trafiği gördü. Bu dönemde havalimanını 246 bin 575 yolcunun tercih ettiği belirtildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre, yılın ocak-mart döneminde havalimanında iç hat terminalindeki yolcu trafiği önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 241 bin 742, dış hat terminalindeki yolcu trafiği ise yüzde 34 artışla 4 bin 833 kişi oldu. Toplam yolcu sayısı yüzde 20 artışla 246 bin 575 olarak gerçekleşti.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan söz konusu dönemde iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1725 oldu. Dış hatlarda ise yüzde 16 artışla 43 sefer yapıldı. Havalimanından toplamda 1768 uçak hareket etti.
Ocak-mart dönemindeki yük trafiği ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iç hatlarda yüzde 23 artışla 1865 ton, dış hat yük trafiği de yüzde 9 artışla 84 ton ile toplam 1949 ton olarak gerçekleşti.