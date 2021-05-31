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Gündem Ordu-Giresun Havalimanı’nda yolcu uçağına bomba ihbarı
Gündem

Ordu-Giresun Havalimanı’nda yolcu uçağına bomba ihbarı

Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polis ekiplerinin uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 23:39:00 - 2021-06-01 00:41:42
Ordu-Giresun Havalimanı’nda yolcu uçağına bomba ihbarı

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.

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