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Aktüel

Ordu-Giresun Havaalanı’ndaki ilk uçak seferine sulu karşılama

Yeni tip Korona virüs tedbirler kapsamında durdurulan uçuşlar sonrası normalleşme sürecinde Ordu-Giresun havalimanına ilk uçuş İstanbul’dan gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:15:37 -
Ordu-Giresun Havaalanı’ndaki ilk uçak seferine sulu karşılama

Yeni tip Korona virüs tedbirler kapsamında durdurulan uçuşlar sonrası normalleşme sürecinde Ordu-Giresun havalimanına ilk uçuş İstanbul’dan gerçekleştirildi.Havalimanına iniş yapan uçağı koridora alan itfaiye araçları sulu bir karşılama gerçekleştirdiler.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydın sefer yapılamayan Ordu- Giresun havalimanına iniş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen havalimanında kalkan THY 7331 uçuş numaralı uçak 15:25’te havalimanına iniş yaptı.

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