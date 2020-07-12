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Yerel

Ordu gece vakti karıştı! Yaralılar var, 25 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 07:11:00 -
Ordu gece vakti karıştı! Yaralılar var, 25 kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kısa sürede kavgaya dönüşen, bıçakların da kullandığı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri ile bekçi sevk edildi.

25 kişi gözaltına alındı

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 25 kişi, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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