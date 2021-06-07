Ordu FETÖ’den temizlenince PKK’nın da sonu geldi! 6 yılda 18 bin 145 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dosta güven düşmana korku veren Denizkurdu 2021 Tatbikatı’nın ardından Muğla’daki Güney Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle yemek yedi. Doğu Akdeniz ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerin korunmasındaki görevini başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetleri personelini tebrik eden Akar, “Deniz Kuvvetleri tarihimize yeni bir sayfa yazdınız. Hepinizi kutluyorum” dedi.

Girilemez denilen her yere girdik

Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden teröristle mücadele operasyonlarına da değinen Akar, şunları kaydetti: "Başta PKK/YPG olmak üzere DEAŞ, FETÖ ve tüm terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmek mecburiyetimiz var. İnşallah bu mücadelenin sonunda en son terörist de etkisiz hale getirilecek. 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise 1212 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları da teröristlerin inlerini başlarına yıktı. 23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi.”

Milli Savunma Bakanlığı, Akar’ın konuştuğu dakikalarda Irak’taki Avaşin bölgesinde devam Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK’lı teröristin daha imha edildiğini duyurdu. Gün içinde Bitlis’in Hizan ilçesinde Eren-11 Operasyonu kapsamında da 2 terörist öldürüldü. Böylece bu yıl imha edilen terörist sayısı 1217’ye Pençe Şimşek ve Yıldırım Operasyonlarından imha edilen terörist sayısı 355’e, 6 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 18 bin 145’e yükseldi.

Emekli Albay Ersan Ergür ve ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar da Mehmetçiğin terörle mücadeledeki tarihi başarısının sırrını Akit’e değerlendirdi.

FETÖ temizliği, milli komuta, yerli silahlar...

Akar’ın açıkladığı rakamların TSK’nın terörle mücadelede edindiği tecrübeleri gösterdiğine dikkati çeken Emekli Albay Ersan Ergür, “Terörle mücadelede dünya üzerindeki oranlar 1’e 7 veya 1’e 10 şeklindedir. Yani bir çatışmada 1 şehit vermeniz sizin başarılı olduğunuzu gösterir. Ancak bugün Türkiye bu denklemi alt üst etmiş ve neredeyse girdiği her çatışmadan şehit vermeden başarı elde etmiştir. Ayrıca şu iki önemli unsurun da altını çizmek gerekiyor: İlki 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ’den arındırılan TSK’nın komutasının milli olması. Bir diğer unsur ise yerli ve milli teknoloji hamlesidir. Bu başarılara rağmen terörün bitmesi coğrafyamız nedeniyle zaman alacaktır. Türkiye’nin etrafında oluşan istikrarsız ülkeler terör faaliyetlerine izin vermektedir. Ülkemiz terörle mücadelenin sonunu getirmek istiyorsa terörün kaynağına inerek bu ülkelerde nokta atışı yapmalıdır. Türkiye sadece terörle mücadele etmiyor. Bir noktada diğer devletlerle de savaşıyor. Türkiye kendi içinde tek sesliliği sağladığı zaman komşu ülkelere de istikrar getirip bu coğrafyada terörü kökünden söküp atacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkemizin zayıf anını kovalayanlar var

Terörle mücadelede gelen başarının sadece fiziki çarpışmayla gerçekleşmediğini belirten ASSAM Strateji ve Güvenlik Uzmanı Ali Coşar ise şunları söyledi: “15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün devre dışı bırakılmasıyla yetkin insanlar görev başına getirildi. Bu da sahada daha etkin olmamızın önünü açtı. Bu devre dışı bırakılan kişiler, önceden görevlerini yapıyormuş gibi davranıyorlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkını dağlara taşlara atarak ‘terörle mücadele ediyoruz’ diyorlardı. Bunların temizlenmesinden sonra terörü sona erdirmek için yola çıkan kahramanların önü açıldı. Ayrıca terörü kaynağında bitirme konsepti ortaya konuldu, yerli ve mühimmatlar ile istihbarat ağımızın güçlenmesi teröristlerin belini kırdı. Askeri ve bürokrat kadroların da en üstten en alta kadar değişmesinin başarıda payı vardır. Hala ülkemizin zayıf anını kovalayanlar var. Onlara karşı da dikkatli olmalıyız.”

