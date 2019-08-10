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Ordu Fatsa Örencik Köyünde bir ilk!

Kurban Bayramı Arife’sinde tüm Örencik köyü halkı aile kabristanlığında bir araya geldi ve ahirete intikal eden tüm yakınlarını Yasin’i Şerif, Kuran’ı Kerim’ler ve dualarla andı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:30
Ordu Fatsa Örencik Köyünde bir ilk!

İsa Özgüller / Yeni Akit- İlk defa bu kurban Bayramında düzenlenen buluşmanın daha sonraki bayram Arife’lerinde de düzenleneceği belirtildi, anma törenine yine Örencik köyünden yetişen Hasan Ayparçası Hoca ve Kenan Geçtin Hoca hazır bulundu.

Küskünlerin barıştığı, akrabaların hasret giderdiği ve tüm Örencik köyü halkının bir araya geldiği bu özel anma günün hayırlara vesile olmasını yüce yaradandan niyazı eder, ahirete intikal eden tüm merhum ve merhumeye Yüce Allah’tan rahmet dileriz.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:30
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