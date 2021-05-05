Ordu deprem fay hattı nereden geçiyor? Ordu fay hattı haritası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ordu’da heyelan ve riskli yapılaşma alanlarının belirlenmesi amacıyla yapılan tespitlerde yeni bir fay hattının varlığı ortaya çıktı. Buna göre daha önce Gölcük’ten başlayan ve Kuzey Anadolu’yu paralel geçerek Ordu’nun Mesudiye ilçesine ulaşan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın yalnız olmadığı belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, Karadeniz'in açıklarından gelen ve Turnasuyu üzerinden geçen bir fay hattı Kayabaşı, Zafer, Sağırlı, Kovancı Mahalleleri üzerinden ilerleyerek Kabadüz ilçesine ulaşıyor. Buradan devam eden fay hattı Ulubey-Eymür Mahalleleri üzerinden devam ederek Kıranyağmur, Akoluk üzerinden Gürgentepe ilçesine geliyor. Fay hattı Direkli ve Kabataş- Kuzköy Mahallelerinden geçerek Korgan-Tepealan ve Aybastı-Alacalar arasındaki dağlık bölgede Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor.