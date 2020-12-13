  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: "Fındığa sahip çıkmaya devam ediyoruz"
Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: "Fındığa sahip çıkmaya devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:11:10 -
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: "Fındığa sahip çıkmaya devam ediyoruz"

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Fındığa sahip çıktık, sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda serbest piyasada fındık fiyatının 22 liraya kadar düşmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Belir Pakdemirli ile yakın temas içinde olduğunu söyledi.

Fındıkla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Belediyecilik anlayışımız pandemisiyle, imarıyla, yatırımlarıyla ve ekonomisiyle bir bütün. Ordu'nun hemen her konusu bizim ilgi ve sorumluluk alanımız. Halkımızın sorunları en birinci önceliğimiz. Özellikle fındık meselesi de öyle. Fındığa sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Fındık fiyatlarıyla ilgili yapay gelişmeleri, fiyat oyunlarını yakından izliyoruz. Bizi çok seven Tarım Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli beyle de yakın temas içindeyim. Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan büyük Alevilik provokasyonu! Bakın ne yaptılar
Dünya

Almanya'dan büyük Alevilik provokasyonu! Bakın ne yaptılar

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Alevilik inancını "bir din ve inanç toplumu" olarak tanıma kararı alındı. Avrupa Ehl-i Beyt Alev..
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası bazı İranlı yetkililer hadsiz açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Muhamm..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay