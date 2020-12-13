Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: "Fındığa sahip çıkmaya devam ediyoruz"

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Fındığa sahip çıktık, sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda serbest piyasada fındık fiyatının 22 liraya kadar düşmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Belir Pakdemirli ile yakın temas içinde olduğunu söyledi.

Fındıkla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Belediyecilik anlayışımız pandemisiyle, imarıyla, yatırımlarıyla ve ekonomisiyle bir bütün. Ordu'nun hemen her konusu bizim ilgi ve sorumluluk alanımız. Halkımızın sorunları en birinci önceliğimiz. Özellikle fındık meselesi de öyle. Fındığa sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Fındık fiyatlarıyla ilgili yapay gelişmeleri, fiyat oyunlarını yakından izliyoruz. Bizi çok seven Tarım Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli beyle de yakın temas içindeyim. Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız."