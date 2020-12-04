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Aktüel Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mehmet Hilmi Güler: - "Anadolu Ajansının çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Anadolu Ajansı hem kültürel mirasımız, hem günümüz hem de geleceğimize ışık tutan milli bir kuruluşumuz"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:48:19 -
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Güler, makamında yaptığı oylamada, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Güler, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastaya iletişim", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ve spor kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Rodeo gösterisi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Güler, "Anadolu Ajansının çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Anadolu Ajansı hem kültürel mirasımız, hem günümüz hem de geleceğimize ışık tutan milli bir kuruluşumuz." diye konuştu.

AA'nın geleneklerine bağlı olarak çok güzel hizmet yaptığına değinen Güler, kurumun çalışmalarını takdir ettiklerini kaydetti.

Ajansın fotoğraf yarışmasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Güler, "Bizde artık tiryakilik ve alışkanlık oluşturan yarışmada dört gözle beklediğimiz kategorilerde tercihimizi yaptık. Bu yarışma aynı zamanda toplumumuzda da bir farkındalık oluşturuyor. Aynı zamanda misyonuna uygun şekilde bunların tarihe not düşmesini sağlıyor." dedi.

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