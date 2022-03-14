Yoğun kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü Ordu’da okullar tatil edildi. Öğrenciler ise yarın okulların yarın tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Ordu 15 Mart Salı okullar var mı? Ordu Valiliği okullar tatil mi açıklama

Ordu’da 14 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildi. Bu sebeple yarın da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel dün akşam yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz; Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle #Ordu Genelinde eğitime ara verdik. Yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaklar" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada " Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ordu’da yarın da kar yağışı bekleniyor ancak valilik henüz 15 Mart için bir tatil açıklaması yapmadı.