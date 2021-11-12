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Gündem Orban, Millet Kütüphanesini ziyaret etti
Gündem

Orban, Millet Kütüphanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 05:55:00 -
Orban, Millet Kütüphanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti. Ziyarette Oktay ve Orban'a, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti.

Oktay, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ziyareti kapsamında Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettik" dedi.

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