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Oraya gidene 15 bin avro! Rumlar nüfus oyunlarını başlattı

Nüfus oyunlarına başvuran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftlerle Maruni Hıristiyanlara (Maronit) teşvik vermeyi planlıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:47
Oraya gidene 15 bin avro! Rumlar nüfus oyunlarını başlattı

KKTC’de etki sahibi olmak isteyen Rumlar, nüfus oyunlarına başvuruyor. Rum yönetimi, KKTC köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftlerle, Maronitlere (Suriye-Lübnan kökenli Hıristiyanlar) maddi teşvik verecek. Daha önce de “mahsurlar” denilen grup benzer destekler almıştı.

15 bin avro

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adanın Türk bölgesinde ‘çoğalmak’ için kesenin ağzını açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftlerle Maruni Hıristiyanlara (Maronit) teşvik verilecek. KKTC’deki demografik yapıyı bozmayı hedefleyen Güney Kıbrıs yönetimi daha önce de ‘mahsurlar’ olarak adlandırılan Rumlara destekte bulunmuştu. Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, adanın kuzey tarafına yerleşmeyi düşünen çiftlerin ‘dini/resmi nikahlı olması’nı, ‘Birlikte Yaşam Yasası’na uygun şekilde davranmasını, KKTC’deki köylerde haftanın en az 4 günü bulunmasını ve herhangi bir yerden ödenek almıyor olmasını şart koştu. Kuzeye çağrılan Rum gençlerle 45 yaşından küçük Maruniler teşvik yardımından yararlanabilecek. Göç edeceklerin ev sahibi olabilmesi için 18 yaş altı çocukları bulunan ailelere bir defada veya taksit taksit olmak üzere 15 bin avro, çocukları olmayan ailelere ise 10 bin avro verilecek.

Çoğu güneye gitmişti

Maruniler, Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası yaşadıkları köyleri büyük oranda boşaltarak Rum Kesimi’ne göçmüştü. Geri dönecek olanlar için hazırlanan teşvik planına göre KKTC’deki daimi ikametlerinde 6 aylık süreyi dolduranlara ev eşyası ve diğer ihtiyaçlar için 10-15 bin avroya ek olarak 2 bin avro daha verilecek. KKTC’de küçük işyeri açmak isteyenlere ise kişi başı 3 bin avroya kadar ödenek ayrıldı. Marunilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Andonis Hacirusos, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e, “Maronit cemaatinin hedefi, köylerine, mallarına ve kiliselerine geri dönmektir. Vatanın yeniden birleşmesi için belirleyici öneme sahip kritik bir dönemden geçtiğimizin bilincindeyiz. Bu zor çabada Maruniler olarak sizin tarafındayız” demişti. Maruni adımıyla Rum Yönetimi’nin Lübnan’a da göz kırptığı belirtiliyor. Lübnan’ın Maruni Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçtiğimiz günlerde Osmanlı’ya nefret kusmuş, ‘Osmanlıların Lübnan üzerinde devlet terörü uyguladığını’ iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 08:47
  1. KKTC
  2. Rum yönetimi
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
  4. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
  5. Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  6. Maruniler
  7. Rum Kesimi
  8. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis
  9. Kıbrıs Barış Harekâtı

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