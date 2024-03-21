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Siyaset Oranı görünce terlemiştir! Özgür Özel’i neye uğradığını şaşırtan anket
Siyaset

Oranı görünce terlemiştir! Özgür Özel’i neye uğradığını şaşırtan anket

Yeniakit Publisher
2024-03-21 11:40:00 -

Son anketler yayınlandıkça suratı asılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i üzecek bir anket daha yayınlandı. CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmaya göre CHP'lilerin yüzde 16'sının sandığa gitmeyeceğini söyledi.

Yerel seçim yaklaştıkça heyecan artarken CHP'de gündem ise küskün seçmen...

2023 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi, kurultay süreci sonrası yaşanan yönetim değişimi, Millet İttifakı'nın dağılması, DEM ile iş birliği...

CHP'de her dönem yeni bir küskün kitlesi yarattı. Partide yüksek oranlı boykot korkusu yaşanırken yerel seçimler geldi çattı.

Yarkadaş CHP anketini paylaştı

Gündemin bu ana maddesi olan yerel seçim konusu, her gün TV kanallarında enine boyuna masaya yatırılıyor.

Bu kapsamda tv100'deki Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında da bu konu ele alındı.
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Konuklardan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmaların sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Yarkadaş, CHP seçmeninin büyük bir çoğunluğunun boykota hazırlandığını söyledi.

"CHP'lilerin yüzde 16'sı sandığa gitmeyecek"

Yarkadaş, şöyle konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önüne giden resmi araştırmalarda CHP seçmeninin yüzde 16’sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor.

 

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